В НАПК уничтожают документы, которые могут стать доказательствами, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро ждет разрешения от Специализированной антикоррупционной прокуратуры на проведение следственных действий по делу злоупотреблений в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

Об этом «Украинской правде» сообщил источник, ознакомленный с ходом дела.

По словам другого источника, посвященного в ситуацию, в самом НАПК начали уничтожать документы, которые могут быть доказательствами противоправной деятельности сотрудников.

Пока же детективы НАБУ установили, что так называемый «куратор НАПК» в Администрации президента Алексей Горащенков давал указания работникам агентства через приложение WhatsApp.

Так, детективы в рамках уголовного производства по заявлению Анны Соломатиной получили доступ к ее телефону. В переписке Горащенков давал указания по проверкам электронных деклараций. Эта переписка длилась до личных встреч Соломатиной с "куратором НАПК" на Банковой.

Сама Соломатина в интервью УП сообщила, что на встречах ей предлагали согласовывать проекты заключений относительно полной проверки деклараций с человеком из Администрации президента. От подобного "сотрудничества" руководитель департамента НАПК отказалась.

После второй встречи, которая состоялась в АП в 20-х числах сентября, в самом НАПК произошли определенные изменения. Так, 25 сентября Наталья Корчак выдала ряд приказов, с которыми ознакомился журналист УП.

В них департамент Соломатиной, по сути, подчинялся руководителю другого департамента Александру Писаренко. Последний также вводился в целый ряд комиссий, которые существуют в НАПК.

Таким образом, Писаренко получил возможность контролировать все действия НАПК, рассказали УП сотрудники агентства.

Ранее сотрудница НАПК Анна Соломатина рассказала, что членов агентства вызвали в АП для согласования решений c так называемым «контролером», фамилию которого она не назвала. Вместе с тем, по ее словам, вышеуказанный «контролер» за НАПК от АП «сейчас претендует на один из ключевых постов в ГБР».