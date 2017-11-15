Прокуратура судится с подрядчиком, который не завершил ремонт внутриквартальных проездов в Николаеве

В Николаеве прокуратура в судебном порядке требует взыскать с предприятия штрафные санкции за неполный ремонт внутриквартальных проездов на улице Адмиральской.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В хозяйственный суд заявили иск о взыскании с фирмы штрафных санкций за неисполнение договора по капитальному ремонту внутриквартальных проездов. Прокуратура выяснила, что компания не в полном объеме выполнила свои обязательства по договору, заключенному с Департаментом ЖКХ Николаевского городского совета по ремонту внутриквартальных проездов на улице Адмиральской. Сумма начисленных штрафных санкций составляет более 330 тысяч гривен. Сейчас иск находится в производстве суда.

Как сообщалось ранее, в октябре 2016 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета подписал договор с николаевской фирмой «Тэлус», которая до конца года должна была за 3 миллиона 111 тысяч 108 гривен выполнить капитальный ремонт внутриквартальных проездов на улицах Адмиральская и Артиллерийская. В апреле 2017 года сообщалось, что фирма-подрядчик сняла весь асфальт для укладки брусчатки, но работы так и не завершила, в результате чего жители нескольких домов вынуждены были жить в условиях «вечной стройки».