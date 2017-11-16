Трое николаевцев пытались вынести металл с завода – их задержала охрана

В Николаеве задержали трех мужчин возрастом от 26 до 33 лет, которые пытались похитить с завода металлические изделия.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

«Воры проникли на территорию завода через забор, забрались в один из цехов и украли оттуда металлические изделия. Они уже собирались покинуть место преступления, когда их заметил охранник. Мужчина догнал воров и вызвал полицию. Во время досмотра вещей у задержанных обнаружили похищенные металлические изделия. Мужчины признались, что несколько минут назад совершили преступления», - отмечено в сообщении.

Двое из задержанных работают на этом заводе, украденные вещи они планировали отнести в пункт приема металлолома. Полиция начала уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище»).

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец возмутился вандалами, которые воруют урны из парка.