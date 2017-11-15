НАБУ заявило о возможной остановке в конце ноября расследований против топ-коррупционеров

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявил о возможной остановке в конце ноября расследований против топ-коррупционеров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Как отмечается, 20 ноября заканчиваются полномочия следователей органов прокуратуры по осуществлению досудебного расследования в около 3,5 тыс. уголовных процессах. Все эти дела будут переданы в НАБУ.

«Большое беспокойство вызывает ожидаемое окончание 20 ноября этого года полномочий следователей органов прокуратуры по осуществлению досудебного расследования в уголовных производствах, которые относятся к подследственности НАБУ и зарегистрированные до декабря 2015 года (около 3,5 тысяч производств). Передача такого количества производств в НАБУ, в штате которого работает около 200 детективов, фактически остановит все текущие расследования бюро по топ-коррупционерам», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура передаст НАБУ 20 тысяч дел из-за того, что Госбюро расследований не создано в срок.