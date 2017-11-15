Воры и вандалы за три года нанесли «Укрзалізниці» убытков на 130 миллиона гривен

«Укрзалізниця» хочет инициирует уголовную и усиление административной ответственности за кражи и повреждения элементов железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщается на сайте компании.

Проект закона обсудили на совещании накануне.

«Сейчас инфраструктура Укрзализныци почти ежедневно подвергается повреждениям в результате действий посторонних лиц. Злоумышленники похищают кабель железнодорожной сигнализации и связи, дроссель-трансформаторы, разбирают оборудование верхнего строения пути, из-за вандализма страдают окна пассажирских поездов и линзы светофоров и тому подобное... Так, в 2015 году железная дорога понесла убытки от хищений на общую сумму 35 млн грн, в 2016 году - более 50 млн грн и за 9 месяцев 2017 - более 44 млн грн», - сказано в сообщении.

Только 53% таких вмешательств классифицируются как преступления и лишь незначительное количество таких правонарушений доходит до рассмотрения судебными инстанциями.

Отмечается, что в конце сентября 2017 преступники срезали охранные устройства на путепроводе перегона Верхнеднепровск - Верховцево на скоростном ходу Интерсити+ № 734/733 Киев - Покровск. Было демонтировано 80 метров устройства, нужного для безопасного прохода колес поезда в случае схода с рельсов.

Напомним, «Укрзалізниця» закупила непригодный хладагент для кондиционеров в вагонах на 3,8 миллиона гривен.