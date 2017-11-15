Суд арестовал на время следствия николаевца, который убил свою гражданскую жену

В Николаеве 14 ноября суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 60-летнему мужчине, который подозревается в убийстве своей сожительницы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Трагическое событие произошло 12 ноября в Ингульском районе. В ходе семейной ссоры, возникшей во время распития алкоголя, мужчина обиделся на женщину (в полиции называли ее женой мужчины) и напал на нее с кухонным ножом в руках. Женщина закрылась в туалете, но он выломал двери и трижды ударил ее в грудь ножом, ранения оказались несовместимыми с жизнью. Через некоторое время убитую обнаружила соседка, которая вызвала «скорую» и полицию.

Злоумышленник сразу был задержан полицией, ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.