Суд арестовал на время следствия николаевца, который убил свою гражданскую жену

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В Николаеве 14 ноября суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 60-летнему мужчине, который подозревается в убийстве своей сожительницы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Трагическое событие произошло 12 ноября в Ингульском районе. В ходе семейной ссоры, возникшей во время распития алкоголя, мужчина обиделся на женщину (в полиции называли ее женой мужчины) и напал на нее с кухонным ножом в руках. Женщина закрылась в туалете, но он выломал двери и трижды ударил ее в грудь ножом, ранения оказались несовместимыми с жизнью. Через некоторое время убитую обнаружила соседка, которая вызвала «скорую» и полицию.

Злоумышленник сразу был задержан полицией, ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Вадим Богданов

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