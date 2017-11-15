На вице-мэра Турупалова составили админпротокол – вменяют нарушение сроков выдачи документов

Татьяна Казакова

На вице-мэра Антона Турупалова Государственной регуляторной службой Украины был составлен протокол об административном правонарушении из-за несоблюдения сроков при рассмотрении заявлений субъектов хозяйствования относительно объектов, находящихся в коммунальной собственности.

Документ был вручен и.о. Николаевского городского головы - секретарю городского совета Татьяне Казаковой в среду, 15 ноября, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Протокол к горсовет принес представитель Государственной регуляторной службы Украины в Николаевской области Алексей Пройдисвет.

— Все началось с того, что депутат Николаевского городского совета прислал около 15 обращений граждан о нарушении сроков выдачи документов. Уже на этом основании мы провели проверку, – сказал Пройдисвет.

Как отмечается в документе, Антону Турупалову предъявлено нарушения по статье 166-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера»).

«Нарушен срок выдачи документов об аренде и предоставления в собственность земельных участков», – говорится в документе.

Вместе с тем, Алексей Пройдисвет объяснил, почему пришел с протоколом к Татьяне Казаковой.

— Мне его на работе застать не удалось. Я информирую вас, – сказал он.

— Приходите завтра на сессию, вручите ему там, – ответила и.о.мэра.

В итоге Казакова попросила для себя копию протокола, а Пройдисвет прийдет с оригиналом на сессю городского совета, которая запланирована на 16 ноября.

Антон Турупалов

Напомним, что в понедельник, 13 ноября, Казакова не впустила на заседание исполнительного комитета вице-мэра Антона Турупалова и направила его в отдел кадров. Тогда Турупалов получил выговор за нарушение трудовой дисциплины.

Данный протокол может стать основанием для объявления Антону Турупалову второго выговора. Согласно действующему законодательству, выговор является поводом для увольнения из занимаемой должности.

Также сообщалось о том, что и.о. мэра Казакова потребовала от заместителей городского головы публичного отчета за 9 месяцев работы, однако, когда пришла очередь отчитываться Турупалову, то он ушел на больничный.