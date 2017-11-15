В Николаеве разыскали подростка, который угонял мопеды - ему помогал брат-уголовник

Оперативники разыскали 14-летнего жителя Витовского района, который похищал мопеды николаевцев.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В ходе расследования стало известно, что подросток угонял мопеды в Корабельном районе Николаева, которые владельцы оставляли возле подъездов домов, супермаркетов или магазинов. Сначала он откатывал мопеды подальше от места парковки, а затем соединял провода замка зажигания и уезжал на них.

«В течение месяца несовершеннолетний похитил более шести мопедов марок «Puma», «Honda» и «Suzuki», которые затем разбирал дома и продавал по запчастям. Полицейские изъяли у юноши два транспортных средства, которые он еще не успел раскомплектовать, и детали от нескольких других мопедов», - сообщает полиция.

По указанным фактам проводится расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также известно, что подросток не всегда действовал один, ему помогал ранее судимый 24-летний брат, который, в свою очередь, будет нести ответственность и за угон, и за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине полиция задержала недавно освободившегося из мест лишения свободы мужчину, угнавшего автомобиль, на котором он намеревался поехать в соседнюю область к возлюбленной.