В Николаеве апелляционный суд отстранил от должности оперативника уголовного розыска, пойманного на взятке

Суд отстранил подозреваемого во взяточничестве оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска от занимаемой им должности на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Напомним, что ранее суд отказался отстранять от должности оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска, которого задержали на взятке в размере четырех тысяч долларов от предпринимателя.

Однако, апелляционный суд Николаевской области отменил незаконное решение Центрального районного суда города Николаева об отказе в удовлетворении ходатайства следователя прокуратуры об отстранении от должности оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска Главного управления ЧП в Николаевской области, которому сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды должностным лицом»).

«Согласно имеющимся доказательствам, правоохранители считают, что само пребывание подозреваемого в должности, способствовало преступлению в совершении которого он подозревается и в дальнейшем может негативно влиять на ход досудебного расследования и препятствовать уголовному производству», - говорится в сообщении.

Следовательно, суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры и отстранил подозреваемого от занимаемой должности на два месяца. Также сообщается, что относительно злоумышленника в судебном порядке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 134 тысяч гривен.

Однако, в комментарии для «Преступности.НЕТ» пресс-служба прокуратуры Николаевской области сообщила, что подозреваемый внес залог в размере указанном выше и на данный момент находится на свободе.