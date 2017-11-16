В Николаеве подозреваемого в попытке похитить ребенка отправили всего лишь под «ночной» домашний арест

В Николаеве судья Ленинского районного суда Николаева Юрий Крутий поддержал позицию следствия и прокуратуры и избрал подозреваемому в попытке похищения ребенка меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

Подозреваемый 10 ноября пришел на территорию школы №30 и пытался похитить 9-летнего ребенка.

«Он схватил мальчика за капюшон куртки и, несмотря на сопротивление малолетнего, силой заставил его идти к выходу из школы. Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан прохожим», - пояснили в суде.

Теперь подозреваемый будет 60 дней под домашним арестом, ему запрещено покидать жилье в период с 20:00 до 6:00.