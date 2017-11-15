В суд передали дело николаевского экс-офицера, который за взятку предлагал военному «избежать» командировки в АТО

В Николаеве военная прокуратура передала в Центральный районный суд дело бывшего военнослужащего, который обвиняется по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление влиянием»).

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

«Обвиняемый, действуя по предварительному сговору с другим должностным лицом, требовал от гражданки неправомерную выгоду в сумме 1500 долларов за решение вопроса, чтобы ее жениха не отправили в зону Антитеррористической операции. Бывшего военного задержали во время передачи части оговоренной суммы в размере 38 тысяч гривен», - сообщили в прокуратуре.

За совершенное преступление обвиняемому грозит штраф от 12,75 тысячи гривен до 25,5 тысяч гривен или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, что речь идет об офицере, экс-военнослужащем 79-й ДШБр, который два года назад был уволен на пенсию.

Деньги вымогались от военнослужащего-контрактника 79-й ДШБр, который поехал в учебный центр ВДВ в Житомире. Изначально задержанный офицер предложил ему решить вопрос относительно того, чтобы его отпустили на свадьбу. За это военнослужащий перечислил на банковскую карточку задержанного 2 тысячи гривен. После чего последний связался по телефону с заместителем начальника управления кадрового обеспечения Минобороны с просьбой решить вопрос.

После этого замначальника управления МОН связался с начальником кадров «учебки», который и решил вопрос с тем, чтобы военнослужащий смог уехать на свадьбу. Далее задержанный предложил молодому человеку решить вопрос относительно того, чтобы его не отправляли в зону проведения АТО за 40 тысяч гривен. Во время передачи денег он и был задержан.