В Николаеве девушка в состоянии алкогольного опьянения убила своего 28-летнего мужа

В Николаеве в ходе ссоры, женщина ножом нанесла смертельное ранение 28-летнему сожителю. Позже выяснилось, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Вечером 15 ноября в полицию Ингульского района поступило сообщение от медицинских работников бригады скорой помощи о том, что в квартире дома по улице Театральной от ножевого ранения скончался 28-летний мужчина», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что в доме находилась 23-летняя сожительница потерпевшего, которая сначала рассказала, что мужчина пришел домой уже с ножевым ранением, и умер так и не сообщив, что именно с ним произошло.

«На теле погибшего эксперт обнаружил проникающее ранение в предплечье», – отмечается.

Позже, нетрезвая женщина была доставлена ​​в отдел полиции, где призналась, что смертельное ранение нанесла сожителю именно она. Злоумышленница была задержана в порядке статьи 208 УПК Украины.

По ее словам: «пострадавший пришел домой в состоянии опьянения, после чего распивать спиртные напитки они продолжили вместе. А после словесной перепалки в руки женщины попал нож, которым она и ударила мужа. Поняв, что натворила, вызвала скорую, врачи которой спасти мужчину уже не смогли»

Орудие преступления – нож до приезда полицейских задержанная помыла и положила на обычное место, а для правоохранителей придумала свою историю.

Сейчас следователями продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст.121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения задержанному.

Напомним, что суд арестовал на время следствия николаевца, который убил свою гражданскую жену.