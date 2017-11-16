Николаевский горсовет аноним «заминировал» в отместку за участников АТО, у которых отбирают землю

Мужчина, который анонимно сообщил о минировании Николаевского городского совета, заявил, что сделал это в отместку за то, что у участников АТО отбирают землю.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в полиции.

По словам собеседника издания, звонивший мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, так как говорил с характерными для этого признаками.

Он заявил, что взорвет тех, кто отбирает землю у участников АТО.

Напомним, в четверг, 16 ноября, сессия Николаевского городского совета была сорвана сторонниками экс-мэра Николаева Александра Сенкевича, которые выступают за перевыборы Николаевского городского совета.