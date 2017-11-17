Уголовное дело на гражданина РФ, который ограбил жительницу Южноукраинска направлено в суд

Первомайской местной прокуратуры завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении гражданина Российской Федерации, незаконно находясь на территории Украины, который совершил разбойное нападение на жительницу Южноукраинска.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Напомним, что в начале ноября, полиция задержала гражданина РФ, нападавшего на местную жительницу, которая возвращалась с работы, и с применением раскладного ножа, который приставил к спине женщины, приказал передать ему деньги, золотые изделия и прочее ценное имущество. Отобрав вещи, злоумышленник скрылся с места преступления.

После задержания грабителя, ему сообщено о подозрении по ч.1 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом (разбой), соединенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению).

8 ноября по ходатайству следователя, согласованному с процессуальным руководителем, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

За совершенное преступление злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.