В Мариуполе апелляционный суд рассматривает жалобу адвокатов Титова на продление ему меры пресечения

В четверг, 16 ноября, в Мариуполе в Апелляционносуде Донецкой области проходит рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Титова на решение Жовтневого суда Мариуполя о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 26 октября Жовтневый суд Мариуполя продлил арест Михаилу Титову и другим фигурантам дела еще на два месяца. Однако 9 ноября Апелляционный суд Донецкой области изменил меру пресечения николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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13:05 Адвокаты заявили ходатайство о приобщении к материалам дела документов, которые свидетельствуют о благотворительной деятельности Михаила Титова и его супруги Анны Титовой (речь идет о Международном благотворительном фонде «Жизнь 2016», – ПН).

Суд принял решение приобщить данные документы к делу.

12:53 Заседание началось. Процессуальный руководитель по делу заместитель прокурора николаевской области Степан Божило отсутствует. Следствие представлено прокурорами Николаевской местной прокуратуры №1 Сергеем Тироном и Вадимом Ясько.

12:40 Михаил Титов был доставлен в здание суда в сопровождении усиленного конвоя. Заседание было запланировано еще на 11:00.

Как известно, Михаила Титова, известного как «Мультик», прокуратура считает криминальным авторитетом и главарем ОПГ. Его подозревают в организации вымогательства чужого имущества, совершенного организованной группой. Речь идет о ситуации с рынком «Торг-Сервис».