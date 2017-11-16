СБУ обвинила беглого экс-нардепа Маркова и одесского бизнесмена Кивана в финансировании боевиков «ЛДНР»

Служба безопасности Украины заявила о финансировании бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными. Деньги передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет «интересы» в строительном бизнесе. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ДНР/ЛНР», - говорится в сообщении.

Издание «Интерфакс-Украина» пишет, что речь идет об Игоре Маркове - главе партии «Родина», экс-депутате Верховной рады и Одесского горсовета.

Для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины, СБУ проводит обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела.

Стройкомпания, в которой проводит обыски СБУ, - группа «Кадорр» бизнесмена Аднана Кивана.

Из офиса компании в Аркадии выведены все сотрудники для возможности проводить проверки документов, компьютеров и сейфов. Следственные действия проводятся также в ещё одном офисном здании компании на улице Успенской. Также приостановлено вещание студии «7 канала», принадлежащего Кивану, пишет «Южный курьер».

Напомним, СБУ разоблачила чиновника времен Януковича в финансировании «ДНР».