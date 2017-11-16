Полиция начала уголовное производство после беспорядков на сессии Николаевского горсовета

В Николаеве полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство с применением оружия») по факту инцидента во время сессии Николаевского городского совета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что 16 ноября сторонники экс-мэра Александра Сенкевича пытались сорвать сессию городского совета и неизвестный бросил дымовую шашку. В итоге полиция оттеснила группу людей, один из которых бросил дымовую шашку, из сессионного зала. Кроме того, неизвестный сообщил о ложном заминировании городского совета. По этому факту начато уголовное производство по части 1 статьи 259 УК Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности»).

«Группа граждан заблокировала трибуну с требованием предоставить им слово и распустить горсовет. В это время в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, поэтому правоохранители начали эвакуацию людей. Один из присутствующих зажег дымовую шашку в помещении сессионного зала и начались противостояния между активистами и патрульными полицейскими, которые прекращали противоправные действия. В результате человек, который препятствовал сотрудникам полиции выполнять свои профессиональные обязанности, был доставлен в Центральный отдел полиции. Еще один гражданин, который блокировал трибуну и совершал хулиганские действия, также доставлен в полицию», - отмечено в сообщении.

Напомним, что после беспорядков в городском совете полиция задержала главного николаевского «ляшковца» Пересунько.