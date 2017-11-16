Суд продлил меру пресечения «положенцу» «Науму» и его подельниками, и приступает к рассмотрению дела по сути

В четверг, 16 ноября, судья Заводского районного суда Дмитрий Никитин продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Игорю Науменко, известному как «Наум», и двум его подельникам Евгению Грудскому и Игорю Уварову, обвиняемых в вымогательстве.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в суде.

Судья продлил содержание под стражей всем троим и назначил на 26 ноября первое заседание по сути.

Сам же Науменко заявил, что данное дело является политическим, и власть таким образом расправляется с неугодными.

Напомним, обвиняемые требовали от местного жителя 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. В июле 2017 года их задержали в ходе спецоперации. У одного из задержанных нашли заряженный пистолет ТТ, а у другого во время обыска в месте его жительства – 40 патронов калибра 9 мм и каннабис общей массой 69,5 граммов. Обвиняемые находятся под стражей.

В СБУ ранее заявляли, что деятельность Игоря Науменко курировалась «ворами в законе» с территории Российской федерации во вред государственной безопасности Украины.

В сентябре прокуратура передала уголовное производство для рассмотрения по сути в Заводский районный суд Николаева. Тогда же суд продлил Науменко, Грудскому и Уварову меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.