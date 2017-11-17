Двое херсонцев пытались вывезти в Крым 17 килограммов марихуаны почти на миллион гривен

Пограничники 16 ноября на контрольном пункте въезда-выезда «Чаплинка» задержали следовавший в оккупированный Крым автомобиль «Volkswagen», в котором нашли более 17 килограммов марихуаны.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

На автомобиле в Крым ехали два жителя Херсонщины. При осмотре служебная собака нашла в автомобиле под обшивкой двери 16 пакетов с марихуаной. На «черном рынке» за такое количество наркотиков злоумышленники могли бы получить около 1 миллиона гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ изъяла у николаевских наркодилеров 53 килограмма марихуаны.