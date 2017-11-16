Не ходите по темным улицам и носите с собой электрошокер, - прокуратура советует николаевцам, как уберечься от грабителей

Прокуратура Николаевской области опубликовала советы для жителей Николаева, как уберечь себя от нападения злоумышленников.

Об этом сообщается на странице ведомства в «Facebook».

Отметим, что кроме резонных и уместных советов, в прокуратуре рекомендуют николаевцам избегать плохо освещенных улиц (большая часть улиц Николаева плохо освещена) и не ходить вечером в одиночку. Также в прокуратуре почему-то упоминают метро, которого в Николаеве нет. В правоохранительном ведомстве советуют николаевцам носить с собой газовые баллончики и электрошокеры.

«- Возвращаясь домой вечером, по возможности, не ходите в одиночку, избегайте плохо освещенных улиц, скверов, глухих, безлюдных мест, лесопарковых зон, районов строек. - Если вы задержались допоздна, обратитесь с просьбой к близким или знакомым встретить вас у метро, ​​остановки автобуса и провести домой. - Будьте осторожны и разборчивы в новых знакомствах, не стоит женщине, если она одна, садиться в машину незнакомого человека. - Если вы вынуждены воспользоваться случайной машиной, чтобы добраться до вашего дома, старайтесь запомнить номер автомобиля и сообщить его кому-то из друзей или родственников по мобильному телефону так, чтобы водитель не слышал».

«- В темное время суток идите посередине тротуара, чтобы снизить риск внезапного нападения и, в случае нападения, иметь время, чтобы оценить ситуацию. - Если вас поздно вечером по какой-либо причине остановили посторонние лица, не останавливайтесь в темном месте, а старайтесь дойти до ближайшего фонаря, витрины магазина или другого освещенного места. Вероятно, злоумышленники в такой ситуации откажутся от преступных действий. - Не давайте возможности хулиганам спровоцировать себя. Избегайте уничижительных высказываний в их адрес. Оставайтесь спокойным, объективным и взвешенным. - Мобильные телефоны носите в карманах, желательно таких, которые закрываются пуговицами или молнией, на крайний случай в сумке».

«- Носите в сумочке индивидуальные средства защиты: баллончик с газом, электрошокер или свисток – в трудную минуту спасти может даже он. - Для самообороны пользуйтесь средствами, содержащими вещества, которые раздражают глаза и дыхательные пути, но помните, что применять их нужно с учетом ветра и только в больших помещениях», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве патрульный вместе с подельником грабил на улице людей. Также в Николаеве отдали под суд ПТУшников, избивавших и грабивших прохожих. Ранее сообщалось, что Николаев вошел в топ-5 самых небезопасных городов Украины: только 32% горожан чувствуют себя спокойно в городе.