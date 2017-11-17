Суд перенес заседание по делу экс-топ-чиновника николаевской ГФС, задержанного на взятке

Коллегия судей Ивана Дирко, Оксаны Мамаевой и Ольги Гуденко В четверг, 16 ноября, Центральный районы суд Николаева объявил перерыв в деле бывшего первого замначальника Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Романа Подгородинского и его подельника Александра Никитина.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 23 августа 2016 года по подозрению в систематическом вымогательстве и получении взяток был задержан первый заместитель главы ГУ ГФС в Николаевской области Роман Подгородинский вместе с подельником Александром Никитиным. В итоге суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллион 15 тысяч гривен для Подгородинского и 800 тысяч гривен для Никитина. Подгородинский внес залог и вышел на свободу.

Также стоит отметить, что 24 апреля текущего года, Центральный райсуд Николаева продлил на два месяца меру пресечения Роману Подгородинскому и его подельнику Александру Никитину. При этом суд позволил Подгородинскому передвигаться в пределах области.

Адвокаты Подгородинского, Роман Подгородинский Так, в ходе судебного заседания прокурор заявил, что из-за проблем технического характера осуществить анализ материалов негласных следственных (розыскных) действий не удалось.

В связи с этим защита подозреваемых попросила суд объявить перерыв. Так, в ходе следующего заседания суд должен приступить к изучению аудио- и видеозаписей НСРД.

Примечательно, что судья препятствовала фотосъемке обвиняемых в уголовном правонарушении, объяснив это тем, чтобы избежать «проблем с обвиняемым».

В итоге судебное заседание по данному дело было перенесено на 23-24 января следующего года.