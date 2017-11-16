Во время спецоперации на Закарпатье задержали организатора «частной границы», - СМИ

В четверг, 16 ноября, в рамках масштабной операции силовиков в Закарпатской области задержаны более 20 человек и организатор «частной границы».

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило издание Закарпатье онлайн.

Как пишет издание, утром вблизи Мукачево, а также в с. Большая Бийгань Береговского района прошли масштабные задержания организаторов нелегальной миграции и переправки табачных изделий в страны Европейского Союза.

«По состоянию на сейчас известно, что задержаны более 20 человек, изъято большое количество денег, табачных изделий, поддельных документов, паспортов иностранных государств, которые свидетельствуют о двойном гражданстве задержанных лиц», – говорится в сообщении.

В то же время издание Mukachevo.net сообщило о задержании силовиками контрабандиста, который организовал «частную границу», – Горвата Аттилы, известного по прозвищу «Доки».

Сообщается, что около 07:00 в санаторий Карпаты, что под Мукачево, ворвались спецназовцы в камуфляже и с оружием задержали одного из отдыхающих (Горвата Аттилу). Именно его называют организатором так называемой «частной границы» вдоль линии границы с Венгрией, куда контрабандой переправляли, в частности, сигареты и наркотики.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области в рамках масштабной спецоперации силовиков относительно так называемой «частной границы» правоохранители сообщили о подозрении чиновнику Госгеокадастра.

Спецоперация направлена на выявление и задержание организаторов незаконной миграции, контрабанды и других незаконных действий на украинской границе.

Отметим, ранее Военный прокурор Украины Анатолий Матиос 14 октября заявил, что 150 километров границы Украины с Венгрией представляют собой обыкновенные частные земельные участки и у пограничников нет полноценного доступа к ним. Якобы сельсовет раздал по 2 га земельных участков на границе местным жителям. А через некоторое время эти земельные участки «осели в отдельно взятых руках». Госпогранслужба на это ответила, что полностью контролирует границу с Венгрией и через суды пытается вернуть эти земельные участки в госсобственность.