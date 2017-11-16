В России безрукого активиста отправили под домашний арест за избиение полицейских

Нальчийский городской суд отправил под домашний арест главу общественной организации «Вольный аул» Аслана Иритова, у которого нет кистей рук, и его брата Беслана Иритова в связи с подозрением в нападении на сотрудника полиции.

Об этом «Кавказскому узлу» сообщил их адвокат Науруз Гудов.

Решение об аресте было вынесено 13 ноября. По словам адвоката, мера пресечения будет действовать до 31 декабря.

«Иритов подозревается в том, что у себя в домовладении 31 октября в 7:00 применил насилие в отношении сотрудников полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей», - говорится в постановлении суда, который оказался в распоряжении издания.

Следствие считает, что одного полицейского Иритов ударил головой по лицу и рассек ему губу, а другого пытался задушить. Сторона обвинения попросила отправить его под домашний арест, потому что опасается, что он может оказать давление на свидетелей.

Иритов отрицает применение какого-либо насилия к сотрудникам полиции. Его дочь Лилия Иритова рассказала «Дождю», что они будут обжаловать решение суда.

В начале ноября на руководителя «Вольного аула» и его брата завели дело о нападении на сотрудника полиции. В заявлении говорилось, что пострадавшему в результате нападения Иритова наложили четыре шва.

По словам Лилии Иритовой, ее отца задержали после собрания старейшин в ауле, на котором он планировал обсудить проблему с землей аула, отошедшей в ведение мэрии. При задержании сотрудники полиции ворвалась в их дом, избили Лилию, сломали ее матери два пальца, а Беслану сломали ребро. Она считает, что дело на ее отца и его брата завели после отказа забирать из полиции заявление об избиении полицией семьи Иритовых.