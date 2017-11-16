НБУ начал работу над масштабным обновлением дизайна гривны

Национальный банк Украины начал работу над обновлением дизайна всего ряда банкнот гривны.

Об этом заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передают Українські новини.

- Мы недавно начали проводить смену дизайна банкнот больших номиналов: 100 гривен образца 2014 года и 500 гривен образца 2015 года. Мы работаем над обновлением дизайна всего ряда банкнот, - сказал он.

Зайвенко уточнил, что данные о введении в обращение или выведении из него банкнот, монет или смена номинального ряда происходят принятием решениий правления НБУ, в которых указаны сроки введения в обращение и выведения из него.

Напомним, что ранее НБУ заявил, что хочет отказаться от чеканки монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.