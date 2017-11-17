В николаевской «могилянке» из кабинета декана украли ноутбук Apple, сумку к нему и часы

В Николаеве из кабинета декана факультета физического воспитания и спорта ЧНУ имени Петра Могилы Андрея Чернозуба украли ноутбук, часы и сумку для ноутбука.

Об этом стало известно в соцсетях.

В сообщении говорится: «14 ноября 2017 в ЧНУ имени Петра Могилы была совершена кража. Из кабинета декана ФВиС был украден ноутбук MacBook Pro в алюминиевом корпусе серого цвета, часы Cassio и сумка для ноутбука».

Также в публикации отмечено, что камерами видеонаблюдения был зафиксирован человек, совершивший кражу.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области информацию о краже подтвердили.

— В полицию заявление поступало, сейчас сотрудники над этим работают. Было открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»), – сообщили в полиции.

Напомним, что в Николаеве возле офиса туристического агентства в очередной раз украли декоративные растения.