НАБУ завела дело на Луценко по делу о незаконном обогащении, а в ГПУ в ответ завели дело на Сытника

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом рассказала пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира, сообщает Украинская правда.

«По решению суда, которое обязывает внести сведения в ЕРДР, детективы внесли эти сведения, и начато расследование по факту возможного незаконного обогащения», - рассказала она.

Дело касается именно генпрокурора и возбуждено 30 октября по части 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. Наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Олифира добавила, что соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева в октябре.

В то же время, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия, пишет «Украинская правда» в четверг вечером со ссылкой на собственные источники в Генпрокуратуре.

По данным издания, Сытника могут уже в пятницу, 17 ноября, вызвать на допрос. При этом сам директор НАБУ находится в Португалии в командировке.

«ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел», — пишет издание.

Как сообщалось, народный депутат из фракции «Народный фронт», советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал перед заседанием комитета Верховной Рады по противодействию коррупции в среду аудиозапись, которая может свидетельствовать о возможном преступлении со стороны Сытника.

- Несколько дней назад в интернете появился разговор, в котором человек с голосом, похожим на Сытника на встрече с неизвестными лицами зачитывает им материалы оперативно-технической разработки – «прослушки» жены заместителя военного прокурора Кулика (Константин Кулик — военный прокурор сил АТО, которого НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении — ПН). Эти материалы представляют государственную тайну, если не были рассекречены… разглашение этих материалов влечет уголовную ответственность по трем статьям Уголовного кодекса – нарушение законодательства о гостайне, разглашение материалов досудебного следствия и превышение служебных полномочий, — сказал Геращенко.

- Я публично обращаюсь к руководителю САП Назару Холодницкому, к генпрокурору Луценко (Юрию Луценко – ПН), главе СБУ Грицаку (Василию Грицаку — ПН) с тем, чтобы они отреагировали согласно закону и изучили запись, чтобы дать юридическое оформление дальнейшим действиям, — сказал нардеп.

В свою очередь народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил об имеющемся конфликте интересов у Геращенко и Сытника в связи с расследованием НАБУ «дела рюкзаков», в котором фигурирует сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков.