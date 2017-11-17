«Их удовлетворяет ситуация, что Титов сидит в тюрьме», – Титов заявил, что прокуратура бездействием умышленно затягивает расследование

Михаил Титов Михаил Титов, подозреваемый в организации ОПГ, заявил, заинтересован в расследовании, но следствие своим бездействием умышленно затягивает процесс, чтобы подольше содержать его в следственном изоляторе.

Об этом Титов заявил в ходе рассмотрения апелляции на продленный ему арест, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 26 октября Жовтневый суд города Мариуполя продлил арест Михаилу Титову и другим фигурантам дела еще на два месяца. Однако 9 ноября Апелляционный суд Донецкой области изменил меру пресеченияниколаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Титову же апелляционная инстанция в четверг, 16 ноября, отказалась смягчить меру пресечения.

– У меня нет слов – одни эмоции. Я все время требую, чтобы мне сделали очные ставки с так называемыми потерпевшими или свидетелями. Или, по крайней мере, чтобы ко мне пришел следователь и допросил. Ко мне приходил два раза следователь, последний раз на днях приходил, и все время приходит без адвоката, все время говорит, что адвоката предупредили, что нужно идти ко мне, а адвокат не хочет ко мне приходить, – рассказал Михаил Титов.

Также он рассказал подробности последнего визита к нему следователя, который, по мнению подозреваемого,

– Пришел следователь и говорит, что им нужна слюна для экспертизы, а я говорю: «а в чем меня таком обвиняют, что нужна моя слюна». Хорошо, буду давать свою слюну и спрашиваю куда плюнуть – даже этого нету: ни баночки какой-то, ни ваты. Знаете, чем все закончилось? Он встал и убежал. Все СИЗО аплодировало, что пришел следователь и убежал. А в подсобке он взял понятого без меня и заставил заключенного без моего присутствия подписать бумагу, что я отказался давать материал на экспертизу. Вы такое где-то видели?, – отметил Михаил Титов.

Он снова подчеркнул о готовности сотрудничать со следствием, но считает, что прокуратура умышленно затягивает расследование, чтобы подольше содержать его в СИЗО.

– Я еще раз требую – везите потерпевших, свидетелей. Я готов работать со следствием, но этого нету. Если я такой кровожадный как прокуратура говорит, то почему до сих пор Мазур живой? Они же рассказывают, что я убийца, маньяк, кровожадный человек. Он первое свое заявление написал в 2016 году, он указал фамилии тех, кого считает виновными. Их никто не допросил, никто с ними ничего не делал. Мои адвокаты их нашли и допросили. Со мной следствие работать не хочет. Их удовлетворяет ситуация, что Титов сидит в тюрьме и все нормально, – сказал Титов.

При этом он также посетовал, что сотрудники прокуратуры пытались давить на его мать.

– К моей матери приезжает работник прокуратуры и рассказывает такие страшные вещи, какой я страшный и кровожадный, а он хочет помочь и потом говорит: «а он же вам с СИЗО звонит – дайте телефон. Я тоже с ним созвонюсь». Это разве нормально, разве нормальные люди могут так поступать. Все же знают, что семья – это святое. Нельзя трогать родителей, детей и жен. Как можно этого человека назвать человеком?, – заявил подозреваемый.

Адвокат Василий Калаянов в комментарии журналистам пояснил, что его подзащитный допрашивался еще два месяца назад и ему задали несколько вопросов.

Кроме того, Калаянов и высказал свое мнение относительно отбора слюны Титова для проведения экспертизы ДНК. Защитник рассказал, что также сам недавно об этом узнал и подчеркнул, что при таком мероприятии должен присутствовать эксперт с соответствующей квалификацией, а адвокатов также не уведомили об этой процедуре. Василий Калаянов считает, что вероятно следователь надеялся на отказ Титова сдавать слюну.

Как известно, Михаила Титова, известного как «Мультик», прокуратура считает криминальным авторитетом и главарем ОПГ. Его подозревают в организации вымогательства чужого имущества, совершенного организованной группой. Речь идет о ситуации с рынком «Торг-Сервис».

Напомним, что в мае 2016 года в Николаеве возник конфликт вокруг рынка ООО «Рынок-Торг-Сервис». Конфликт начался между учредителями рынка Анатолием Мазуром и Александром Богомоловым. Последний претендовал на то, чтобы получить полный контроль над рынком.

По словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» за два месяца с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.