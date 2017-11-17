Николаевская полиция разыскивает двух подозреваемых в жестоком убийстве – объявлено вознаграждение

В Николаеве Ингульский отдел полиции за совершение особо тяжкого преступления разыскивает двух мужчин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

1. Мужчина 20-30 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные. Был одет в темную болоньевую куртку (возможно темно-серого цвета).

2. Мужчина 25-30 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие. Был одет в стеганую куртку с капюшоном зеленого цвета из ткани, джинсы синего цвета.

Полиция просит граждан, которым известно что-либо о разыскиваемых, обращаться в Ингульский отдел полиции по адресу: улица 12-я Продольная, 42А или по телефонам: (0512) 21-61-11, (063) 322 68 99, 102. Конфиденциальность и денежное вознаграждение гарантировано.

Как сообщил «Преступности.НЕТ» собеседник в Национальной полиции, подозреваемых разыскивают за убийство.

Вполне возможно, что подозреваемых разыскивают за убийство детского врача-офтальмолога Надежды Простоквашиной, которое случилось 16 октября.