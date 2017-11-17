В Одессе на крупной взятке задержали начальника следственного отдела полиции и чиновника облсовета

В Одессе сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию по задержанию на взятке начальника следственного отдела Приморского отдела полиции, а также начальника отдела природопользования управления по вопросам экономики, бюджета, инвестиций и международного сотрудничества Одесского областного совета Александра Харлашина.

Об этом сообщает одесская журналистка Рада Мейер на своей странице в Facebook.

Так, сотрудники УВБ и Департамента защиты экономики задержали начальника следственного отдела Приморского райотдела на взятке в размере 70 тысяч долларов на улице Успенской.

В это же время произошло задержание на Канатной у Одесского облсовета начальника отдела Александра Харлашина.

Напомним, ранее в Одессе навзятке в 40 тысяч долларов задержали прокурора и депутата облсовета.