В Киеве неизвестные сообщили о минировании 11 объектов, в том числе торговые центры и телеканал

В Киеве из-за сообщения о минировании закрыта станция метро «Лыбедская».

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

«Станция «Лыбидская» закрыта на проверку. Анонимный звонок о минировании», - говорится в сообщении.

В это же время также поступил звонок о минировании торгового центра «Украина» на площади Победы, передает Hromadske.ua.

Одна из посетительниц рассказала, что людей попросили покинуть помещение ТРЦ, а территорию вокруг оцепили. На месте работают взрывотехники, а также присутствуют пожарные.

Из торгово-развлекательного центра «Дрим Таун» на Оболони эвакуировали людей. Как сообщают очевидцы в Facebook, поступило сообщение о минировании.

Телеканал «112 Украина» сообщает, что неизвестный сообщил в полицию о «минировании» 11 объектов - среди них и ТРЦ «Украина», «Dream Town 1,2», «Алладин», «Атмосфера», «Комод», «Квадрат», телеканал ICTV и станция метро «Лыбидская».

Напомним, ранее неизвестные сообщили о заминировании пяти украинских аэропортов.