В московском суде шесть обвиняемых вскрыли себе вены

На заседании в Мосгорсуде шесть человек, обвиняемых в хулиганстве, вскрыли себе вены, рассказал адвокат одного из фигурантов дела Мераб Телоян.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мой подзащитный Умар-Хаджи Идрисов и еще пять человек только что вскрыли себе вены в Мосгорсуде в знак протеста против продления им меры пресечения свыше двух с половиной лет», — сказал Телоян.

По словам адвоката, его подзащитный обвиняется в хулиганстве. «Это было в 2015 году в ресторане «Тануки», якобы они оскорбили чеченца, произошла драка», — добавил защитник. По его словам, прошло уже два года, а дело все не могут расследовать и продлевают фигурантам арест.

В суде рассказали, что пять из шести обвиняемых порезали руки деталями от зажигалок. Их обвиняют в нападении с арбалетом, карабинами, битами и другим оружием на посетителей одного из московских ресторанов.

В суд вызвали скорую, полиция и прокуратура начали проверку.

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Напомним, в России на суде подсудимый напал на конвой, произошла перестрелка.