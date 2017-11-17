«Заставил копать могилу»: на Житомирщине бывший милиционер устроил пытки брату из-за наследства

В Житомирской области бывший глава райотдела милиции со своим сыном и кумом пять часов пытал двоюродного брата. От мужчины требовали, чтобы он отказался от наследства.

Об этом говорится в сюжете «ТСН».

Пострадавший — 36 летний Руслан Самийлык — его били и пытали на протяжении пяти часов, требуя, чтобы он отказался от дома дедушки. Мужчину угрожали убить и заставили копать себе яму в лесу. Прекратили после того, как он дал нужное обещание и заверил, что никому не расскажет об избиении.

После пыток мужчина попал в реанимацию Коростышевской больницы. Медики характеризуют его состояние, как тяжелое: политравма, множественные ушибы тела, рваные раны головы, ушиб живота, переломы кистей.

Двоюродный брат пострадавшего все обвинения отрицает. Говорит, что не бил его, а наоборот – спас.

«У себя в дворе его нашел. Вы представьте себе ситуацию: если я его избил, я вызвал «скорую», поставил полицию в известность, отправил в больницу», — прокомментировал обвинения Александр Мордалевич.

Однако свидетели, которые видели начало конфликта, подтверждают причастие бывшего милиционера.

«Они у меня в магазине здесь за грудки подергались, и я попросила выйти из магазина, потому что у меня были люди. Они вышли и все», — рассказала продавщица.

Полиция утверждает, что свидетельств и доказательств достаточно, чтобы объявить бывшему коллеге и его родственникам подозрение.

Напомним, на Одесчине ромы 13 лет держали в рабстве украинскую семью.