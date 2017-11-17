В Киеве женщина с ребенком около месяца прожила в квартире с трупом матери

В Киеве женщина с девятилетним ребенком почти месяц прожила в квартире с трупом собственной матери.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

К правоохранителям обратилась соседка, которая услышала специфический запах из квартиры и вызвала полицию. 32-летняя хозяйка квартиры сначала отказалась открывать дверь, но когда услышала, что полицейские собираются обратиться к спасателям, согласилась.

- В квартире действительно был невыносимый запах, а когда мы ее осмотрели, то в одной из комнат на полу обнаружили труп женщины с признаками разложения. Как нам объяснила хозяйка квартиры, это ее 59-летняя мать, которая умерла полторы недели назад, поэтому сейчас эту информацию мы проверяем, - сказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

В квартире также находилась девятилетняя дочь женщины. Сейчас девочку отправили в приют, с ней работают психологи. В ближайшее время ее заберет отец, в связи с неадекватным поведением матери.

- Соседи рассказали нам, что запах в подъезде услышали еще месяц назад. Вызвали полицию, когда поняли, что это из квартиры, где проживала пожилая женщина, которую они давно не видели. Дочь умершей сообщила, что не вызвала скорую и полицию, потому что думала, что ей нужно будет платить средства, которых у нее не было, - добавил Кузьмин.

Для установления причины смерти тело направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято решение относительно открытия уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине 63-летний мужчина убил свою жену и 10 дней жил с трупом в доме