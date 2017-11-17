В Виннице в квартире многоэтажки взорвалась граната, погиб участник АТО

В Виннице в результате взрыва гранаты на пятом этаже девятиэтажки погиб 27-летний мужчина.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

«17 ноября в 7:31 утра в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на ул. 600-летия на пятом этаже прогремел взрыв. После локализации пожара в одной из комнат был обнаружен мертвый мужчина. Предварительно, он погиб в результате взрыва гранаты», - говорится в сообщении.

Погибшим оказался 27-летний житель Винницы. Несколько месяцев назад он вернулся из зоны АТО.

По словам замначальника взрывотехнического отдела полиции Игоря Снигура, предварительно установлено, что трагедия произошла в результате взрыва гранаты, но окончательно это будет установлено после проведения экспертиз.

Открыто уголовное производство по статье 115 УК (убийство) с дополнительной квалификацией «несчастный случай». Никто из других жителей девятиэтажки не пострадал.

Напомним, ва Киевщине в результате взрыва гранаты в частном доме пострадали два человека.