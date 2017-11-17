Похитителя николаевского школьника признали невменяемым – суд перевел его из СИЗО в психбольницу

Виталий Врубель в Ленинском райсуде при избрании меры пресечения 26 мая Психиатрическая экспертиза признала невменяемым подозреваемого в похищении николаевского школьника и суд постановил перевести его из следственного изолятора в психиатрическую лечебницу.

Об этом говорится в соответствующем определении Центрального районного суда Николаева.

Как сообщалось ранее, 22 мая в Николаеве пропал ученик 3-го класса, 10-летний мальчик. Утром 23 мая его нашли неподалеку от поселка Горького в Ингульском районе Николаева. 24 мая полиция задержала подозреваемого в похищении школьника Виталия Врубеля. Также подозреваемый заявлял, что якобы «слышит голоса», но не принимает положенные ему лекарства. Позже на судебном заседании Врубель сказал, что стоит на учете у психиатра с 7 лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В конце августа Врубеля направили на прохождение стационарной психологической экспертизы в Херсоне.

Согласно результатам экспертизы подозреваемый не мог отдавать себе отчет в своих действиях, поэтому прокуратура просила поместить его в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением в Днепре.

Суд отметил, что законодательство не предусматривает, в какие конкретно психиатрические учреждения помещаются лица, к которым судом применена вышеуказанная мера пресечения.

«Соответственно таким психиатрическим заведением может быть любое психиатрическое учреждение, в котором созданы условия для оказания больному психиатрической помощи, исключается возможность его опасного поведения и которое является наиболее приближенным к месту нахождения органа досудебного расследования», – говорится в определении суда.

В итоге суд постановил изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение под психиатрический надзор с усиленным режимом в Николаевской областной психиатрической больницы №2.

Напомним, в Николаеве женщина 10 ноября заявила о попытке пьяного мужчины украсть ребенка со школьного двора. Позже подозреваемого отправили всего лишь под «ночной» домашний арест.