На Николаевщине суд оштрафовал экс-сотрудника полиции за нарушения во время служебного расследования

Еланецкий районный суд привлек к административной ответственности бывшего сотрудника полиции за нарушение ограничений по урегулированию конфликта интересов. Бывшего полицейского оштрафовали на 3400 гривен.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

«В августе текущего года указанное лицо, находясь в должности специалиста сектора кадрового обеспечения одного из районных отделов полиции, в нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции», не сообщил непосредственному руководителю о конфликте интересов при проведении служебного расследования. Рассматривалось бездействие следственно-оперативной группы, в состав которой входил и близкий полицейскому человек – работник этого же отдела полиции. Полицейский провел расследование, скрыв в его заключении некоторые факты, которые имели значение для принятия объективного решения», – говорится в сообщении.