В Италии умер «босс боссов» сицилийской мафии, приговоренный к 26 пожизненным заключениям

В ночь на 17 ноября в Италии умер 87-летний Сальваторе Риина – бывший босс сицилийской мафии, приговоренный к 26 пожизненным срокам за организацию десятков убийств и терактов.

Об этом сообщает «Медуза».

С именем Риины – его еще называли «Тото коротышка» из-за небольшого роста и «Чудовищем» из-за жесткости – связаны наиболее громкие преступления Козы Ностры, совершенные в 1980-х и начале 1990-х годов.

Сальваторе Риина родился в 1930 году в крестьянской семье в Корлеоне, небольшом городе на западе Сицилии, в 60 километрах от Палермо. Уже в 12 лет он стал главным мужчиной в своей семье – его отец погиб, пытаясь разобрать неразорвавшуюся американскую бомбу, чтобы продать порох и металл. Вскоре он познакомился с местным мафиозо Лучано Лиджо, который был старше его на пять лет, и присоединился к местному преступному клану, в то время не слишком влиятельному. В 1949 году он был впервые осужден за убийство и вышел на свободу через семь лет.

В 1958 году Лучано Лиджо организовал убийство лидера корлеонского клана Микеле Наварры. Сальваторе Риина и другой будущий лидер мафии Бернардо Провенцано также участвовали в преступлении. В 1969 году Лиджо, Риина и еще 62 человека из Корлеоне предстали перед судом в Бари за организацию убийств – в том числе Микеле Наварры. Перед вынесением приговора присяжные и судья получили записку с угрозами убийства их и членов их семей, «если хоть один джентльмен из Корлеоне будет осужден»; в итоге все подсудимые были оправданы.

В декабре 1969 года он стал одним из организаторов убийства Микеле Каватайо, одного из боссов мафии Палермо (преступление было согласовано с несколькими влиятельными кланами). После ареста Лучано Лиджо Риина стал лидером корлеонской мафии, заняв его место и в местной «комиссии», которая занималась урегулированием споров между разными кланами. Он наладил контакты с калабрийскими и неаполитанскими мафиозными организациями, включился в контрабанду и торговлю наркотиками; кроме того, корлеонцы организовывали похищения родственников влиятельных сицилийцев с целью выкупа. Отчасти эти преступления были направлены на снижение влияния других боссов из Палермо, с которыми жертвы вымогательств были связаны.

В конце 1970-х Риина начал кампанию против своих главных соперников в провинции Палермо – мафиозных боссов Гаэтано Бадаламенти и Стефано Бонтате. В 1981-м по дороге с празднования своего дня рождения был убит Бонтате, после чего на острове началась так называемая Вторая мафиозная война (первая случилась в начале 1960-х), в ходе которой были убиты несколько сотен человек. Именно эта «война» позволила Сальваторе Риине стать «боссом боссов» сицилийской мафии и одним из самых влиятельных преступников своего времени; для этого он к концу 1980-х избавился и от части своих союзников.

Одновременно Риина и его сподручные вели войну против государства, убив нескольких видных борцов с мафией. В 1979 году они застрелили судью Чезаре Терранова, который ранее был обвинителем на нескольких громких процессах, в том числе против корлеонского клана в 1969-м. В 1982-м в Палермо был убит Карло Альберто далла Кьеза – генерал корпуса карабинеров, который в 1970-е боролся с внутренним терроризмом, а незадолго до гибели был назначен префектом Палермо именно для борьбы с мафией. В следующем году был убит судья Рокко Кинничи – он возглавлял специально созданную в прокуратуре Палермо группу для расследования преступлений Козы Ностры.

Многие преступники, потерявшие в ходе «второй мафиозной войны» близких, стали обращаться к властям и давать показания против других. Одним из них был Томмазо Бускетта, у которого корлеонский клан убил 11 родственников. Он рассказал прокурорам о существовании «комиссии» сицилийской мафии, и эти показания стали первым подтверждением существования Козы Ностры как централизованной организации. Бускетта и другие информаторы стали ключевыми свидетелями на масштабном процессе против мафии, ставшим известным в Италии как Maxiprocesso («максипроцесс») – по делу проходили 474 человека. Более сотни из них – в том числе Тото Риина – были судимы заочно.

Вердикт суда спровоцировал ответ со стороны Тото Риины. В марте 1992 года в Палермо был убит бывший мэр города, евродепутат Сальваторе Лима – связанный с мафией влиятельный политик, близкий к премьер-министру Джулио Андреотти (того впоследствии тоже судили за связи с мафией, но оправдали). Считается, что должен был повлиять на исход апелляции в Верховном суде, назначив нужного судью, но не сделал этого.

23 мая 1992 года на трассе неподалеку от Палермо был убит один из главных обвинителей на «максипроцессе» Джованни Фальконе – на пути его следования были подложены 400 килограммов взрывчатки. В результате взрыва также погибли жена прокурора и трое полицейских; 23 человека получили ранения. 19 июля в Палермо – также в результате взрыва – был убит коллега и друг Фальконе Паоло Борселлино и пятеро полицейских. Тото Риина впоследствии был признан виновным в организации обеих атак. Сейчас именами Фальконе и Борселлино назван международный аэропорт Палермо.

15 января 1993 года Тото Риина, скрывавшийся 23 года – и все это время живший непосредственно в Палермо – был арестован. Существуют разные версии того, как именно властям стало известно его местонахождение. По официальной версии, его выдал мафиозо Бальдассаре ди Мадджо, арестованный за несколько дней до этого. В 2000-х другие преступники давали показания, что Риину сдал его ближайший соратник Бернардо Провенцано.

После ареста Риины в Италии произошли еще несколько терактов, которые считаются организованными его группировкой. На этот раз атаки были направлены против обычных людей – один из взрывов, к примеру, произошел во Флоренции неподалеку от галереи Уфицци и унес жизни пяти человек. В 1995-м главой мафии стал Бернардо Провенцано, который сменил тактику поведения организации, отказавшись от массового насилия.

После ареста Сальваторе Риина, к тому моменту осужденный заочно, несколько раз представал перед судом по разным обвинениям и в итоге был приговорен к пожизненному заключению 26 раз. В тюрьме Риина перенес инфаркт и несколько операций на сердце. 17 ноября 2017 года – на следующий день после своего 87-летия – он умер в больнице для заключенных в Парме, после нескольких дней в коме. Перед его смертью итальянский Минюст разрешил его семье встретиться с ним, но родственники, как пишет ANSA, не успели навестить его.