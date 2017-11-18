СБУ задержала в Киеве подозреваемого в причастности к убийству главреда российского «Forbes»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве гражданина Российской Федерации чеченского происхождения, которого разыскивал Интерпол за причастность к убийству главного редактора русского издания «Forbes» - гражданина США Пола Хлебникова.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«В Киеве правоохранители задержали уроженца Чечни, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений. По информации Интерпола, иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора русского издания «Forbes» и заместителя председателя – руководителя аппарата правительства Чеченской республики в 2001-2003 годах. После побега из России задержанный находился в составе организованной преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у частных предпринимателей», - сообщили в спецслужбе.

А на Полтавщине сотрудники СБУ задержали еще одного гражданина РФ, объявленного в международный розыск. Ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы в странах ЕС уроженец города Грозный длительное время скрывался от следствия. По информации Интерпола стало известно, что в 2013 году этот россиянин с помощью своего сообщника сбежал из зала суда города Сандвик в Норвегии. После совершения очередного преступления, связанного с похищением автомобилей престижных марок, гражданин РФ был подан в международный розыск Францией. Он скрывался в разных странах с поддельными паспортами. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и дальнейшей экстрадиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали карточных мошенников, которые украли у госбанка 6 миллионов гривен.