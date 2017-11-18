В Одессе арестовали участников ОПГ, расстрелявших автомобиль – они могут выйти на волю под «небольшой» залог

В Одессе полиция задержала двух подозреваемых в расстреле автомобиля.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В конце весны ночью двое неизвестных расстреляли автомобиль, в котором находились два человека. Пострадавшие получили тяжелые огнестрельные ранения, однако остались живы. Оперативники выяснили, что к вооруженному нападению причастны 30-летний уроженец Дагестана (профессиональный боец без правил) и 31-летний одессит, ранее судимый за грабеж, длительное время занимался боксом.

Оба фигуранта входили в состав местной преступной группировки, которая в прошлом контролировалось убитым в Стамбуле «вором в законе» по кличке Ровшан Ленкоранский. Среди других участников этой банды – 38-летний уроженец Армении, 29-летний уроженец Грузии (профессиональный спортсмен по тайскому боксу) и 29-летний уроженец Молдовы (профессиональный спортсмен по боям без правил).

Подозреваемые пытались оказать сопротивление, но их задержали. Во время обысков изъяли 3 пистолета и патроны к ним, гладкоствольное охотничье ружье и два автомобиля элит-класса: «BMW X6» и «Porschе Cayenne». Подозреваемым объявили о подозрении в незаконном хранении оружия. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога: украинцу – 56 тысяч гривен, чеченцу – 128 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе на крупной взятке задержали начальника следственного отдела полиции и чиновника облсовета.