На Харьковщине полиция за несколько часов задержала насильника 8-летней девочки

В Чугуеве Харьковской области 41-летний мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку. Полицейские оперативно задержали преступника. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Об этом рассказал начальник Чугуевского отдела полиции Александр Парфенов, передает пресс-служба ведомства..

Девочка вернулась из школы и пошла гулять. На улице к девочке подошел неизвестный мужчина, который предложил поиграть в игру. Злоумышленник завел школьницу в заброшенное помещение детского сада и изнасиловал.

Как только девочка исчезла, мать сразу же выбежала ее искать. Женщина услышала детские крики в заброшенном здании и бросилась спасать дочь. В это время насильник выпрыгнул из окна помещения, оставив место преступления.

Об инциденте правоохранителям сообщила мать потерпевшей. На поиски педофила отправился весь личный состав полиции. Вечером злоумышленника уже задержали. Им оказался 41-летний житель города Чугуева. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Сейчас открыто уголовное производство по статье «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом». Насильнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее жительница Николаева заявила в полицию о том, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали.