В Японии фейковые полицейские забрали у студента-китайца $1,6 миллиона

Студент из Китая вместе с другом приехал в Японию, чтобы обменять 46 килограммов золота на 1,6 миллиона долларов. Когда парни вышли из ювелирного магазина с чемоданом наличных, их остановили три человека в синей униформе полиции и попросили предъявить документы. После этого правоохранители конфисковали чемодан и скрылись.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Позже выяснилось, что деньги забрали не настоящие полицейские. Правоохранительные органы Японии возбудили дело и уже ищут подозреваемых. Однако, у настоящих полицейских появились вопросы к пострадавшему китайцу: например, они хотят узнать, откуда у него столько золота.

В Японии золото пользуется спросом в криминальных кругах и зачастую ввозится контрабандой. Кроме того, в стране действует налог на продажу золота в размере от 5 до 8%. В Китае подобных сборов нет, поэтому перепродажа в Японии имеет экономический смысл: китайцы покупают золото у себя на родине с нулевыми налогами и едут в другую страну, чтобы выгодно его продать. В ближайшее время спрос может только вырасти: в 2018 году власти Японии хотят повысить сборы до 10%.

До введения налога японская таможня сталкивалась менее чем с 10 случаями контрабанды золота в год, а уже на следующий год после его введения было зафиксировано 177 случаев. Количество попыток нелегально провести золото в Японию постоянно растет.