В Киеве полиция задержала на грабеже солдат-срочников Нацгвардии

В Киеве поздно вечером 18 ноября солдаты-срочники столичной воинской части Национальной гвардии Украины ограбили мужчину.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook «Киев Оперативный».

Отмечается, что примерно в 23:40 на рынке «100-метровка», что на Святошино, двое молодых людей подошли к мужчине, который направлялся домой. Один из них засунул руку к себе в карман, сказал, что у него там пистолет и приказал отдать браслет. Тот сопротивляться не стал и просто отдал требуемую вещь.

После этого пострадавший сразу позвонил 102.

«Через несколько минут на месте уже было два экипажа патрульной полиции. Один из экипажей заехал со стороны проспекта Победы, второй – сразу поехал под путепровод. В результате слаженной работы экипажей нападавшие были задержаны. Заявитель их опознал, браслет оказался у одного из них», — говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, оба злоумышленника — солдаты-срочники из киевской воинской части №3066 Нацгвардии.

Мотивов своего поступка солдаты, которые, по их словам, ранее не притягивались к уголовной ответственности, объяснить не смогли. Кроме следственно-оперативной группы, на место также выезжала военную прокуратуру.

Напомним, в Николаеве патрульный вместе с подельником грабил на улице людей – жертв выслеживали в супермаркетах.