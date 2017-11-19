Бывшая жена Боголюбова отсудила у Приватбанка 500 миллионов гривен

Бывшая жена экс-совладельца Приватбанка Геннадия Боголюбова выиграла у Приватбанка суд о возмещении ей 500 миллионов гривен.

Об этом сообщает FinBalance со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что Жовтневый районный суд Днепра своим решением частично удовлетворил иск Елены Боголюбовой к Приватбанку — разорвал несколько депозитных договоров, заключенных истцом и ответчиком в 2014-2016 годах, и взыскал с Приватбанка в пользу Елены Боголюбовой 15,7 млн долларов, 1,8 млн евро и 30,4 млн грн.

НБУ, Фонд гарантирования вкладов физлиц и Приватбанк обжаловали это судебное решение.

Согласно судебным материалам, по данным Боголюбовой, 22 декабря 2016 года ее средства на счетах в Приватбанке были списаны (о чем ей стало известно из системы Приват24), хотя она таких указаний не давала.

Напомним, Генпрокуратура завела дело на Коломойского и Боголюбова за доведение «ПриватБанка» до неплатежеспособности.