Фирма, связанная с протеже Янишевской, заблокировала торги по закупке наркотиков для Николаевской клинической больницы

Оксана Янишевская ООО «Черновцыфармация», подконтрольное протеже бывшей вице-губернатора Николаевщины Оксаны Янишевской Александру Иванову, заблокировало проведение тендера по закупке наркотических препаратов для Николаевской областной клинической больницы.

Об этом свидетельствует поданная фирмой жалоба в Антимонопольный комитет Украины и принятое по ней решение, которые имеются в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что сам Иванов является фигурантом уголовного производства, связанного с махинациями при закупке инсулина для николаевских больниц.

Так, 9 ноября ООО «Черновцыфармация» направило в АМКУ жалобу на торги областной клинической больницы от 31 октября по закупке наркотических препаратов. Среди описанных претензий – выявление ряда условий тендера, которые, по их мнению, являются дискриминационными, необоснованными, сужающими круг возможных участников и такими, что приведут к «нарушению основополагающих принципов совершения публичных закупок». При этом они попросили АМКУ приостановить процедуру закупки, принять решение о нарушении процедуры и обязать заказчика привести тендерную документацию в соответствие с действующими нормами.

Примечательно, что за подачу соответствующей жалобы предприятие выложило 5 тысяч гривен.

Постоянно действующая административная коллегия АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок 14 ноября приняла жалобу ООО «Черновцыфармация» к рассмотрению, не имея на тот момент оснований для принятия другого решения. Рассмотрение жалобы по сути состоится 28 ноября, а это значит, что до тех пор торги будут заблокированы.

Согласно данным Единого государственного реестра физических и юридических лиц, одним из учредителей ООО «Черновцыфармация» до сих пор является Александр Сергеевич Иванов, которого Янишевская, еще будучи вице-губернатором Николаевской области, представляла как специалиста из Киева и настойчиво рекомендовала действовать по его указаниям при проведении закупок медпрепаратов в области.

О том, что некий Иванов промышляет на фармацевтическом рынке в Николаевской области с благословения Янишевской, стало известно из уст полковника запаса, ветерана МВД, участника боевых действий в Афганистане Сергея Леженцева.

Вместе с главой профсоюзной организации «Сильные вместе» Денисом Жело Леженцев публично уличил Янишевскую в налаживании схем по закупкам медицинских препаратов в области на примере попытки подконтрольными Иванову фирмами монополизировать поставки инсулина. Ими же была озвучена информация и о уже состоявшейся монополизации поставок наркотиков в больницы региона.

Именно за это АМКУ в свое время оштрафовал ООО «Черновцыфармация» на 68 тысяч гривен. Тогда отмечалось, что совместно с управлением СБУ отделение АМКУ фактически разоблачило внедренную схему, успешно сработавшую на закупках наркотических и психотропных лекарственных препаратов за бюджетные средства для Больницы скорой медицинской помощи Николаева и Николаевской областной больницы.

Как известно, по факту злоупотреблений со стороны Янишевской и со стороны других должностных лиц ОГА было открыто два уголовных производства - по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины. («Злоупотребление властью или служебным положением») и по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»). В рамках их расследования бывшей начальнице областного управления здравоохранения Маргарите Капусте объявили о подозрении.