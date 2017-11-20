На Днепропетровщине мужчина открыл стрельбу по людям на стоянке, есть пострадавшие

В ночь на понедельник, 20 ноября, на Донецком шоссе в Днепропетровской области мужчина открыл стрельбу по группе людей из помпового ружья. В результате инцидента четверо человек ранены.

Об этом сообщает «Информатор», ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции города.

Как сообщили пострадавшие, они были на стоянке возле автомобиля ВАЗ и пили кофе. Со стороны Донецкого шоссе подъехал автомобиль BMW на еврономерах и остановился приблизительно в 20-ти метрах. После этого из машины вышел мужчина в балаклаве и открыл стрельбу из ружья.

- Сотрудники полиции обнаружили автомобиль ВАЗ 2109 с отверстиями в районе правого заднего крыла. Были обнаружены отверстия в районе заднего левого крыла. В результате стрельбы огнестрельные ранения получили четыре человека. Они были госпитализированы, - рассказал и. о. начальника отдела по связям с общественностью патрульной полиции Днепра Павел Карманов.

На месте найдено шесть гильз 12-го калибра. Автомобиль со стрелком скрылся по Донецкому шоссе в сторону ул. Передовой. Проводится расследование.

Напомним, 4 сентября в Николаеве около проходной завода «Зоря»-«Машпроект» на проспекте Богоявленском произошел конфликт со стрельбой между двумя водителями, в результате которого один из мужчин получил огнестрельное ранение.