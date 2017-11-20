В Николаеве жители поселка Горького возмущены, что полиция не позволяет установить «лежачие полицейские» на опасном участке улицы

В Николаеве жители поселка Горького просят мэрию установить на улице Дмитрия Яворницкого «лежачий полицейский» на опасном участке проезжей части, но в полиции говорят, что ограничитель движения в этом месте не предусмотрен.

Об этом идет речь в письме жителей улицы Дмитрия Яворницкого, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Так, жители улицы еще в 2015 году обращались к тогдашнему заместителю городского головы Валентину Гайдаржи с просьбой установить ограничитель скорости движения автомобиль из-за увеличения интенсивности движения транспорта военнослужащих после начала антитеррористической операции на Донбассе. Жители по улице Яворницкого отмечают, что при перекрытии шлагбаума перед железнодорожным переездом задерживает военнослужащих и потом они превышают скорость, чтобы не опоздать в воинскую часть. При этом особо опасным они считают участок между частными домами №89 и №99, где в выходные дни, каникулы и вечером часто ходят дети.

Тогда на место выехала комиссия и посчитала, что здесь достаточно установит дорожные знаки. Но жители поселка отмечают, что комиссия приехала во время, когда дети уже были в учебных заведениях, а интенсивность движения транспорта снизилась, поэтому не смогли полноценно оценить ситуацию.

В 2017 году жители снова обращались с той же просьбой к депутату горсовета от этого округа Владимиру Евтушенко и спустя время получили отрицательный ответ от заместителя мэра Мкртич Мкртчяна. Заместитель городского головы по вопросам ЖКХ ответил, что в отделе превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Николаевской области отказали мэрии в согласовании схемы по установке ограничителей движения.

«Сколько нужно ДТП, чтоб на таком месте можно было бы установить «лежачие полицейские»?», – возмущаются жители поселка.

При этом в письме говорится, что в понедельник утром, 20 ноября, на дороге возле дома №18 по улице Яворницкого уже произошел наезд на пешехода, а водитель скрылся с места ДТП, оставив лишь зеркало заднего вида. Пешеход в результате ДТП остался жив.

Напомним, в Николаеве неизвестные разобрали и унесли часть "лежачего полицейского".