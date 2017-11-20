В США в тюремной больнице умер один из самых известных убийц прошлого века Чарльз Мэнсон

В тюремной больнице в США скончался Чарльз Мэнсон – один из самых жестоких и известных преступников XX века, который отбывал пожизненное заключение.

Об этом сообщает «ВВС».

Печальная слава пришла к нему в 1960-е годы, когда члены образованной им коммуны «Семья» совершили ряд жестоких убийств. В основе идеологии «Семьи» лежало искаженное понимание музыки The Beatles, в которой Мэнсон услышал призыв к войне между расами.

Одним из самых громких преступлений с участием Мэнсона стало массовое убийство 1969 года, в результате которого погибла молодая жена кинорежиссера Романа Полански – актриса Шэрон Тейт. Помимо нее банда Мэнсона убила в тот августовский вечер еще четыре человека.

Чарльз Мэнсон родился 12 ноября 1934 года в государственной больнице Цинциннати, штат Огайо. Его матери Кэтлин Мэддокс было всего 16 лет. При рождении он был назван «безымянный Мэддокс» («no name Maddox»), но спустя неделю получил имя Чарльз Миллз Мэддокс. Вскоре после его рождения Кэтлин вышла за Уильяма Мэнсона, от которого он и получил свою фамилию.

Кто его отец, неизвестно до сих пор. Детство Мэнсона не было безоблачным, мать сажали в тюрьму, он учился в спецучреждениях для мальчиков, откуда убегал, угоняя автомобили и велосипеды. В 20 лет у Мэнсона начались стычки с законом. Сначала ему давали испытательные сроки, потом он получил 10 лет тюрьмы, из которых отсидел восемь и вышел на свободу в 1967 году.

По воспоминаниям самого Мэнсона, когда он и его подруга Мэри стали путешествовать по Калифорнии, его стали находить люди, которые не могли найти себя в обществе. Они становились членами «Семьи», «братьями» и «сестрами» с новыми именами. Их домом стало ранчо Спэн около Лос-Анджелеса, которое прежде использовали для съемок вестернов. На ранчо члены «Семьи» пели песни, занимались групповым сексом, служили мессы дьяволу, употребляли наркотики, а также резали животных и пили их кровь.

Мэнсон с сообщниками также убили известных в Лос-Анджелесе элитного парикмахера и владельца кофейни. Полиции удалось арестовать всех членов «Семьи». От смертной казни их спасло только то, что ее отменили в Калифорнии в 1972 году. В результате Мэнсону суд заменил высшую меру наказания девятью пожизненными сроками.

Пока Мэнсон и члены его банды находились в зале суда, его сподвижники, оставшиеся на свободе, убили адвоката, назначенного Мэнсону. В знак протеста и отказа от освещения их истории в СМИ Мэнсон и члены «Семьи» вырезали на своих лбах свастику, с этим шрамом Мэнсон прожил всю жизнь. Находясь в заключении, Мэнсон 13 раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении, и неизменно получал отказ.

За годы, проведенные в тюрьме, Мэнсон стал христианским активистом, написал автобиографию под названием «Will You Die For Me?» («Умрете ли вы за меня?»), женился, стал отцом четверых детей, создал собственный веб-сайт.