Интерпол отказался объявлять в розыск беглого экс-главу МВД Захарченко и его зама Ратушняка

Начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что месяц назад Интерпол снял с международного розыска экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, обвиняемых в растрате денежных средств.

Об этом рассказал Горбатюу в интервью «Фокус».

- Интерпол категорически отказывается объявлять в розыск любого фигуранта дел о противодействии Майдану. Там говорят, что эти преступления осуществлялись в условиях смены власти, следовательно, могут быть признаки политических преследований. «Титушек» они в розыск ставят, а вот любого, кто так или иначе был связан с властью, от рядового «беркутовца» до высшего руководства страны, - нет. Более того, буквально месяц назад были сняты с международного розыска по обвинению в растрате денежных средств бывший министр внутренних дел Захарченко и его заместитель Ратушняк, - рассказал Горбатюк.

Отвечая на вопрос о проблеме объявления топ-чиновников предыдущей власти в розыск в Интерполе и что можно с этим сделать, он констатировал, что уже не один год «мы пишем им письма, встречаемся с представителями Интерпола, но чёткого ответа они избегают, дескать, пишите, а мы рассмотрим ваши аргументы».

- В итоге мы стабильно получаем отказ, - добавил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры.

Так, по словам С.Горбатюка, недавно был отказ выставлять разыскиваемых с так называемой синей картой.

- Красная карта означает, что все страны Интерпола должны задерживать такого человека, а синяя - просто сообщать о его перемещении. Ведь у нас со многими странами, в том числе европейскими, есть двусторонние договорённости об экстрадиции. И когда мы узнаём, что подозреваемый въехал в какую-то страну, просим власти этой страны задержать его, предоставляя необходимые документы. Но нам отказали даже в этом, причём в украинском, а не в центральном офисе Интерпола, с той же мотивацией, - рассказал он.

Стоит отметить, что Интерпол несколько раз отказывал украинским правоохранительным органам в розыске Захарченко. О том, что экс-министра МВД все-таки объявляли в международный розыск, не сообщалось. Судя по всему, речь идет об очередном отказе Интерпола искать Захарченко, а не о снятии с розыска.

Напомним, ранее Интерпол, вслед за Януковичем, снял с розыска и главу его администрации Клюева