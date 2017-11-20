Оперативники СБУ задержали на взятке начальника Николаевского рыбоохранного патруля Синицу

Сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Николаевской области совместно с Генпрокуратурой задержали при получении взятки начальника Николаевского рыбоохранного патруля Михаила Синицу.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Генпрокуратуре.

По слова собеседника издания, Синица был задержан при получении неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривен от своего подчиненного за предоставления благоприятных условий для работы.

Как сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» нет с места событий, в здании рыбоохранного патруля на проспекте Героев Украины, 1-А на данный момент проводятся следственные действия.

Синица совместно с правоохранителями находится в своем рабочем кабинете, где он и был задержан.

Напомним, в январе 2016 года военная прокуратура совместно с сотрудниками Управления СБУ в Николаевской области задержали тогда еще руководителя «Николаеврыбоохраны», депутата Николаевского областного совета от «Блока Петра Порошенко» Александра Каражея. Его задержали во время получения взятки, которую он вымогал от рыбаков. В СБУ уточнили, что Каражей за месяц собирал с рыбаков взяток на 100 тысяч гривен.

В июне 2017 года сотрудники управления защиты экономики Департамента ЗЭ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры при получении взятки задержали начальника оперативного сектора Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Николая Марченко. В итоге он был признан судом виновным и приговорен к штрафу в 25 тысяч гривен.