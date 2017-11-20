Жителя Казанковского района будут судить за убийство своего односельчанина

Баштанской местной прокуратурой завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 29-летнего жителя Казанковского района, который обвиняется в разбойном нападении и убийстве своего односельчанина.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области по информации Баштанской местной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в июне 2017 года, в селе Терновое Казанковского района в ночное время суток, ранее судимый 29-летний местный житель, путем выставления оконного стекла проник в дом 59-летнего мужчины с целью завладения его имуществом.

«Потерпевший, услышав посторонние звуки, проснулся и вошел в веранду, где и увидел злоумышленника. С целью сокрытия следов преступления, обвиняемый нанес несколько ударов потерпевшему, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения. После чего, обвиняемый завладел надлежащим погибшему имуществом: мобильным телефоном, часами, личными вещами и продуктами питания, которым в дальнейшем распорядился по собственному усмотрению», - говорится в сообщении.

Действия нападавшего квалифицированы по п.6 ч.2 ст.115 («Умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений»), ч.4 ст.187 («Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, лицом, ранее совершившим разбой, соединенный с проникновением в жилье, с причинением тяжких телесных повреждений»), ч.3 ст.185 УК Украины («Тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное повторно, соединенное с проникновением в жилище»).

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. За совершение инкриминируемых преступлений ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Николаевской области отдала под суд двух обвиняемых в разбойном нападении и убийстве 65-летней владелицы магазина в поселке Березнеговатое.